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У Зеленського прокоментували масове "самозаймання" військкоматів в РФ: "Все ще йде за планом, чи нам допомогти?"

Радник голови ОП припустив, що військові об'єкти "палають від сорому".

У Зеленського прокоментували масове "самозаймання" військкоматів в РФ: "Все ще йде за планом, чи нам допомогти?"
Фото: ОПУ

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував інформацію про серію підпалів військових комісаріатів на території Росії.

"Рязань, Нижньовартовськ, Мордовія, Івановська область - останнім часом у Росії масово самозаймаються військкомати. Палають від сорому? Росія продовжує спецоперацію з демілітаризації… власної армії", - написав він у своєму Twitter.

"Все ще йде за планом, чи нам допомогти це пришвидшити?", - додав Подоляк.

Нагадаємо, 1 травня в Бєлгородській області РФ сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони. акож 1 травня у Курській області росії була пошкоджена конструкція залізничного мосту.

За останні 10 днів у прикордонній Бєлгородській області РФ спалахнув склад боєприпасів, а у російському місті Брянськ спалахнула пожежа на нафтобазі.

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