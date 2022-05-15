У Зеленського прокоментували масове "самозаймання" військкоматів в РФ: "Все ще йде за планом, чи нам допомогти?"

Радник голови ОП припустив, що військові об'єкти "палають від сорому".

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував інформацію про серію підпалів військових комісаріатів на території Росії.

"Рязань, Нижньовартовськ, Мордовія, Івановська область - останнім часом у Росії масово самозаймаються військкомати. Палають від сорому? Росія продовжує спецоперацію з демілітаризації… власної армії", - написав він у своєму Twitter.

"Все ще йде за планом, чи нам допомогти це пришвидшити?", - додав Подоляк.

Нагадаємо, 1 травня в Бєлгородській області РФ сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони. акож 1 травня у Курській області росії була пошкоджена конструкція залізничного мосту.

За останні 10 днів у прикордонній Бєлгородській області РФ спалахнув склад боєприпасів, а у російському місті Брянськ спалахнула пожежа на нафтобазі.