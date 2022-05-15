У Зеленського прокоментували масове "самозаймання" військкоматів в РФ: "Все ще йде за планом, чи нам допомогти?"

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував інформацію про серію підпалів військових комісаріатів на території Росії.
"Рязань, Нижньовартовськ, Мордовія, Івановська область - останнім часом у Росії масово самозаймаються військкомати. Палають від сорому? Росія продовжує спецоперацію з демілітаризації… власної армії", - написав він у своєму Twitter.
"Все ще йде за планом, чи нам допомогти це пришвидшити?", - додав Подоляк.
Нагадаємо, 1 травня в Бєлгородській області РФ сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони. акож 1 травня у Курській області росії була пошкоджена конструкція залізничного мосту.
За останні 10 днів у прикордонній Бєлгородській області РФ спалахнув склад боєприпасів, а у російському місті Брянськ спалахнула пожежа на нафтобазі.