Є небезпека випадкової детонації або знаходження залишків нерозірваних снарядів у житлових будинках.

У ніч на 24 червня російські загарбники обстріляли з мінометів та систем залпового вогню касетними боєприпасами Кушугумську громаду Запорізької області. Є потерпілі серед мирного населення.

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької ОВА.

Наразі завдані збитки фіксує комісія. За фактом обстрілу відкрили кримінальну справу. А влада буде надавати допомогу власникам домогосподарств, які зазнали збитків.

В адміністрації зазначили - оскільки удару завдавати по приватному сектору, є небезпека випадкової детонації або знаходження залишків нерозірваних снарядів. Тому на місці працюють співробітники ДСНС та загони розмінування.

У Кушугумській громаді вирішують питання можливості евакуації населення в більш безпечне місце.

"Вже є план евакуації. Існує проблема з бажанням людей виїздити з потенційно небезпечних територій. Усіх бажаючих евакуюватися вже давно було вивезено. Але після прильотів люди починають замислюватись над ризиками. Вони починають думати, що таке вибухова хвиля та сам вибух. Пріоритет на евакуацію віддають дітям, жінкам, літнім людям та іншим незахищеним категоріям населення", - розповів голова громади Володимир Сосуновський.

Нагадаємо, попередньо влада Запорізької області повідомляла, що внаслідок обстрілів було уражено об'єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру.