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Ми готові обміняти Медведчука на наших військових, – Зеленський

Сигнали Москві передавали публічно і непублічно

Ми готові обміняти Медведчука на наших військових, – Зеленський
Фото: ОПУ

Ми готові обміняти Медведчука на наших військових чи на тих, кого нам може запропонувати Росія. 

Про це в інтерв’ю українським онлайн-медіа заявив президент Володимир Зеленський.

"Мені здається, що ці сигнали (про готовність України обміняти Віктора Медведчука. – LB.ua) як публічно, так і не дуже публічно передали. І якщо їм це цікаво, вони відреагують". 

Нагадаємо, 12 квітня Медведчука затримали під час спроби втекти за кордон. Голова СБУ Іван Баканов розповів, що вивезенням путінського кума займалася російська ФСБ за допомогою українських продажних правоохоронців і кримінальних елементів.

Медведчука хотіли доставити до Придністровʼя, а звідти повезти в Москву, однак СБУ спрацювала швидше, ніж росіянам вдалося це втілити.

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