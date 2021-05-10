У Бразилії за зберігання наркотиків заарештували бойовика Лусваргі, який воював проти України на Донбасі

Після звільнення з в'язниці бойовик повернувся до Бразилії, де за гроші почав зберігати наркотики і збробю.

Фото: g1.globo.com

У бразильському штаті Сан-Паулу заарештували Рафаеля Лусваргі , відомого як іноземця, котрий воював на боці проросійських сил на Донбасі. Бразильця викрили з незаконним вантажем наркотиків та боєприпасів, пише G1 Golobo

У 36-річного Лусваргі знайшли 25 кг марихуани, порцію речовини, схожої на кокаїн, і 350 боєприпасів.

Фото: Polícia Militar

Фото: Polícia Militar

Фото: Polícia Militar

Swissinfo додає, що Лусваргі за гроші зберігав наркотики і зброю інших осіб.

Біографія Лусваргі має велику кількість арештів, зокрема і в Україні за тероризм.

Фото: Arquivo Estadão Conteúdo - 12/06/2014

Нагадаємо, наприкінці квітня 2018 року з'ясувалося, що Лусваргі жив у Свято-Покровському Голосіївському монастирі. Члени організації С14 затримали бразильця в травні 2018 року і доправили в СБУ, відтоді бразилець був під вартою.

Лусваргі звинувачували у тому, що з вересня 2014 року по травень 2015 року він перебував у складі підрозділу бойовиків "ДНР" "Вікінг" і виконував функції керівника ротою, інструктора і розвідника, а також брав участь у бойових діях у Донецькій області.

2 травня 2019 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав Лусваргі винним за ч.1 258-3, ч.2 ст. 260 КК і засудив до 13 років позбавлення волі. При виконанні вироку йому буде зарахований термін, проведений ним під вартою станом на 2 травня.

У рамках обміну, що відбувся 29 грудня 2019, Україна передала бойовикам бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на Донбасі на їхньому боці.