Україна продовжить транзит газу до Європи, поки це буде технічно можливо, – глава "Нафтогазу"

Україна продовжуватиме транзит російського природного газу, поки це буде технічно можливо, але пропонує заморозити кошти від його продажу на ескроу-рахунках до виведення російських військ з України.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив в ефірі Bloomberg.

"Наразі ухвалено рішення, що поки це буде технічно можливо, ми продовжимо транзит російського газу", – цитує Вітренка "Інтерфакс-Україна".

Вітренко зазначив, що не може розкривати деталі політичних дискусій з президентом, Росією, Євросоюзом, але як генеральний директор компанії повинен забезпечити безперебійний транзит, поки для цього є технічні можливості.

Голова правління "Нафтогазу" додав, що російські війська в Україні дуже обережні щодо транзитної газової інфраструктури, хоча не шкодують розподільну інфраструктуру. "Тому для нас очевидно, що вони не хочуть завдавати шкоди своїм власним комерційним інтересам і своїм комерційним відносинам…", – констатував Вітренко.

За його словами, були спроби з боку Росії втрутитися у роботу трьох компресорних станцій на сході України, проте після попередження про ризики таких дій для транзиту "російські війська стали поводитися по-іншому". "Але вони все одно поряд, тому ситуація далека від нормальної", – наголосив голова правління "Нафтогазу".

Він підтвердив, що українська сторона зараз повністю контролює транзит газу, а "Газпром" використовує законтрактовані потужності.

Вітренко уточнив, що оплата за транзит здійснюється у твердій валюті – євро та доларах. "На жаль, фінансові санкції проти Росії містять низку дуже важливих вилучень для таких банків, як Газпромбанк і Сбербанк. Ось чому великі російські компанії, як і раніше, можуть використовувати свої рахунки на Заході для отримання грошей за експорт нафти і газу. І, до речі, саме тому ми говоримо, що це має змінитись", – заявив голова правління "Нафтогазу".

Він зазначив, що навіть якщо Європа не може відразу позбутися залежності від російських вуглеводнів, не можна дозволяти путінському режиму отримувати гроші за них, а необхідно накопичувати їх на ескроу-рахунках, доступ до яких буде відкритий лише після виведення російських військ з України.

Вітренко також заявив, що Європа не повинна боятися деякого подорожчання вуглеводнів через відмову від їх постачання з Росії, оскільки ця ціна все одно буде нижчою за ціну, яку Україна і людство платять за варварське вторгнення Росії.

"От чому ми говоримо, що Європа має якнайшвидше покінчити із залежністю від російського газу та нафти. І це можливо навіть у короткостроковій перспективі", – наголосив голова правління НАК "Нафтогаз України".