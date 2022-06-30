​Ознак відкриття “другого фронту” на Харківському напрямку не спостерігається, – Олексій Громов

Окупанти продовжують підготовку своїх артилерійських підрозділів в бойових умовах. Також відбувається ротація підрозділів, однак сил недостатньо для відкриття “другого фронту”.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент LB.

“Чи є можливість відкриття так званого другого фронту, враховуючи ситуацію на Харківському напрямку? Ми не виключаємо цієї можливості. Та спостерігаємо за противником, діями та обстрілами певних населених пунктів та ділянок”, – заявив він.

Громов додав, що таким чином ворог намагається виявити слабкі місця нашої оборони.

“Можливі напрямки для дій своїх військ. У тому числі проводить підготовку так званих своїх артилерійських підрозділів в бойових умовах. Треба враховувати той факт, що відбувається ротація підрозділів. Як і було у 2014 році, вони таким чином тренуються на нас. Але відкриття другого фронту на Харківському напрямку ми зараз не спостерігаємо та не передбачаємо”, – запевнив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни крилатими ракетами вдарили по двох районах Харкова. На території області тривають активні бойові дії. Ворог намагається стримати наших військових, але зазнає втрат.