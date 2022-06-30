​Наразі ознак формування наступальних угрупувань з Білорусі немає, - Громов

Наразі ознак формування наступальних угрупувань з Білорусі немає, але російські окупанти активізували з території республіки ракетні удари.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент LB.

«ГУР ЗСУ з іншими структурами опікуються цими питаннями та ведуть активний збір інформації щодо Білорусі. Відстежують ситуацію. Ми постійно доводимо інформацію, якою володіємо. На цей час ми можемо оголосити, що ознак створення ударних угрупувань зі сторони Білорусі немає», — заявив він.

Громов додав, що на території республіки проводяться «певні заходи з боку безпосередньо підрозділів ЗСУ Білорусі, так і під їхнім виглядом діють підрозділи РФ. Але ознак формування наступального характеру немає на цей час», — підкреслив він.

Водночас, за його словами, з території Білорусі активізувався запуск ракет по території України.

«Так, звичайно. Це було з території Білорусі. Це не є таємницею. Ракетні удари проводяться з населеного пункту Мозир, звідки авіація противника завдає удари. Хоча ударів завдають також з території РФ та акваторії Чорного моря».

Нагадаємо, днями в Міноборони повідомили, що росіяни готують білоруських військових до диверсійно-розвідувальної діяльності. Тим часом Львівщина і Волинь посилюють оборону на випадок вторгнення з Білорусі.