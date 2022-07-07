Окупанти з РСЗВ обстріляли Харків, є потерпілі, - Синєгубов

Російські загарбники завдали ударів по одному з районів Харкова.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, попередньо стріляли з реактивних систем залпового вогню.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину від російських обстрілів постраждали 3 осіб. Інформація оновлюється", - зазначив керівник ОВА.

Він закликав жителів обласного центру бути максимально обережними та без нагальної потреби не перебувати на вулицях міста.

За словами Синєгубова, на місцях влучань працюють усі рятувальники, медики та правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч на 7 липня в Харкові окупанти вдарили по школі-інтернату. Унаслідок вибухів було вибито вікна. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Напередодні через ворожий обстріл університету Харкова загинула людина.