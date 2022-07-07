Укрзалізниця призначає новий поїзд сполученням Харків - Одеса

Укрзалізниця призначає новий поїзд №288/287 сполученням Харків - Одеса. Квитки будуть доступні вже відзавтра.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд курсуватиме з Харкова через день по непарних числах з 29 липня. Відправлення о 07:58, прибуття до Одеси о 10:39.

У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд курсуватиме по парних числах з 30 липня. Відправлення о 15:42, прибуття до Харкова о 17:40.

Маршрут поїзда проходить через Лозову, Павлоград, Дніпро, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Кривий Ріг, Кропивницький та інші міста.

Нагадаємо, з суботи, 9 липня, Укрзалізниця призначає поїзд Інтерсіті+ №743/744 Дарниця - Львів.