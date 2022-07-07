Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
​Війна на виснаження: в очікуванні нової фази
​Війна на виснаження: в очікуванні нової фази
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Патрушев підтвердив початкові цілі Путіна щодо зміни режиму в Україні, – ISW
Патрушев підтвердив початкові цілі Путіна щодо зміни режиму в Україні, – ISW
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
У флоті ворога зменшилася кількість ракетних носіїв
У флоті ворога зменшилася кількість ракетних носіїв
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
На Буковині працівники локомотивного депо і житель викрали з Укрзалізниці 27 тонн пального
На Буковині працівники локомотивного депо і житель викрали з Укрзалізниці 27 тонн пального
​У Бердянську лунають потужні вибухи
​У Бердянську лунають потужні вибухи
ГоловнаСуспільствоЖиття

Укрзалізниця призначає новий поїзд сполученням Харків - Одеса

Поїзд курсуватиме з 29 липня.

Укрзалізниця призначає новий поїзд сполученням Харків - Одеса
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця призначає новий поїзд №288/287 сполученням Харків - Одеса. Квитки будуть доступні вже відзавтра.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці. 

Поїзд курсуватиме з Харкова через день по непарних числах з 29 липня. Відправлення о 07:58, прибуття до Одеси о 10:39.

У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд курсуватиме по парних числах з 30 липня. Відправлення о 15:42, прибуття до Харкова о 17:40.

Маршрут поїзда проходить через Лозову, Павлоград, Дніпро, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Кривий Ріг, Кропивницький та інші міста.

Нагадаємо, з суботи, 9 липня, Укрзалізниця призначає поїзд Інтерсіті+ №743/744 Дарниця - Львів

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також