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Українські біженки стануть співавторками вистави польського хореографа Мачея Кузьмінські

Покази вистави “Every Minute Motherland” пройдуть у серпні у Гданську та Лодзі.

У Польщі відбудеться прем’єра польсько-української вистави хореографа Мачея Кузьмінські, створеної під впливом війни в Україні та руху біженців. Про це повідомила пресслужба проєкту.

У документальному проєкті “Every Minute Motherland” танцівники мовою тіла поділяться особистим досвідом останніх місяців. Виставу покажуть 25 серпня у Гданську та 26 серпня у Лодзі, плануються трансляції онлайн.

Дарія Коваль
Фото: Кирило Гривенюк
Дарія Коваль

У виставі беруть участь 7 танцівниць, які також є її співавторками. Серед них— львів’янки Анна Милославська та Віталія Васьків і жительки Дніпра Дар’я Коваль й Анастасія Іванова, які вимушено покинули рідні міста. Рух “на межі можливостей” — основа майбутньої вистави. 

“Війна привела у рух весь світ, масово змусивши людей до фізичних переміщень та до внутрішніх трансформацій. Все, що ми звикли сприймати як належне, набуло зовсім інших сенсів”, — каже Мачей Кузьмінські.

Мачей Кузьмінські
Фото: A. Joachimiak
Мачей Кузьмінські

Хореограф досліджує, як війна впливає навіть на тих, хто живе далеко від бойових дій. У “Every Minute Motherland” він розглядає війну як потужну силу, яка знову й знову призводить до переосмислення цінностей, ідентичностей, понять безпеки та дому. Хореограф сподівається, що проєкт зможе сприяти порозумінню між людьми: “Я бачу, наскільки по-різному одні й ті самі події сприймають в різних частинах Європи, і це відкриття мене вразило”. 

Нагадаємо, у листопаді в Каунасі пройде триєнале сучасного українського мистецтва Український Зріз 2022.

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