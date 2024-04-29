В Києві презентують передані Естонією предмети археології та монети

Їх намагались незаконно перевезти з України в Естонію.

Завтра, 30 квітня, у Національному музеї історії України презентують 274 предмети археології та монет. Раніше їх затримали на кордоні Естонії, яка й передала цінності в Україну.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Учасникам презентації продемонструють прикраси скіфського часу, передримського та римського часу, а також середньовічні знахідки.

Серед них – парадна кінська упряж (рубіж VІІІ–ІХ ст. – початок IX ст.), перстень з птахом, який тримає в лапах гілку лавра, Х–ХІІ ст., монети візантійських імператорів: Костянтина VII Багрянородного (920–944 рр.), Никифора 11 Фоки (963–969 рр.); Іоанна І Цимісхія (969–976 рр.), Василія II Болгаробійця (976–1025 рр.).

У X та XI ст. подібні монети були поширені майже на всій території сучасної України.