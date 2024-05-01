Нова постановка «Жізель» та Людмила Монастирська в «Набукко»: травень в Національній опері

Національна опера України оголосила програму на травень:

2 травня (четвер) о 17:00 – опера Жоржа Бізе «Кармен». Трагічну історію кохання циганки Кармен та сержанта Хозе втілять Ірина Петрова та Олег Злакоман. Також у ролях: Ксенія Бахрітдінова-Кравчук (Мікаела), Геннадій Ващенко (Ескамільо), Сергій Магера (Капітан Цуніга) та ін. Диригент – Алла Кульбаба.

Фото: Національна опера України Христина Шишпор та Володимир Кутузов. "5 танго"

3 травня (п’ятниця) о 17:00 – вечір сучасних одноактних балетів. «Весна та осінь» на музику Антоніна Дворжака (Серенада Мі мажор, орus 22) у постановці Джона Ноймайера. Солісти: Олена Карандєєва та Микита Сухоруков. «5 танго» на музику Астора П’яццолли у постановці Ханса ван Манена. Хореограф дозволив собі відмовитися від високих підборів, які зазвичай притаманні танцю танго, а замість них використати пуанти. Він поєднав іспанські елементи музики Астора П’яццоли з класичним танцем. Солісти: Христина Шишпор та Володимир Кутузов.

4 травня (субота) о 15:00 – дві одноактні вистави. Комічна опера «Служниця-пані» Дж.Б.Перголезі у виконанні Ольги Нагорної (Серпіна), Олександра Бойка (Умберто), Сергія Соловйова (Веспоне), Ліани Косович (партія клавесина). Балет «Шопеніана». У головних партіях: Ян Ваня, Катерина Курченко, Ольга Голиця, Марія Кірсанова та ін.

Фото: Національна опера України Тетяна Льозова та Ярослав Ткачук. "Лісова пісня"

5 травня (неділя) о 15:00 – балет М.Скорульського «Лісова пісня». Історія кохання за мотивами твору Лесі Українки «Лісова пісня». В головних ролях Тетяна Льозова (Мавка) та Ярослав Ткачук (Лукаш). Диригент – Сергій Голубничий.

9 травня (четвер) о 17:00 – балет Людвіга Мінкуса «Баядерка». В основі сюжету - східна романтична легенда про трагічне кохання баядерки та хороброго воїна. У головних ролях: Наталія Мацак (Нікія), Сергій Кривоконь (Солор). Диригент – Герман Макаренко.

10 травня (п’ятниця) о 17:00 – опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм».Оперу в музичній редакції Мирослава Скорика виконають Богдан Тарас (Карась), Наталія Николаїшин (Одарка), Тетяна Ганіна (Оксана), Олександр Нікіфоров (Андрій), Олександр Бойко (Султан) та ін. Диригент – Микола Дядюра.

11 травня (субота) о 15:00 – балет Є.Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки». Фантасмагорія, наповнена колоритом, щедрівками й колядками оживає у вигляді балету у постановці Віктора Литвинова. В головних ролях: Ольга Киф’як-фон-Краймер (Оксана), Володимир Кутузов (Вакула), Олена Карандєєва (Солоха, Цариця), Андрій Скляр (Чорт) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

Фото: Національна опера України Лілія Гревцова. "Травіата"

12 травня (неділя) о 15:00 – вистава-бенефіс «Травіата» Дж.Верді на честь ювілею провідної солістки театру Лілії Гревцової. Оперна кар’єра народної артистки України Лілії Гревцової розпочалася 2000 року після її дебюту на сцені Національної опери України у партії Джульєтти в опері «Ромео і Джульєтта» Ш. Гуно. В її творчому доробку (близько 30 партій) найбільш показові партії сопранового репертуару: Віолетта («Травіата»), Джільда («Ріголетто»), Оскар («Бал-маскарад»), Дж. Верді; Мімі, Мюзетта («Богема»), Лю («Турандот»), Лауретта («Джанні Скіккі»), Чіо-Чіо-сан («Мадам Баттерфлай») Дж. Пуччіні); Мікаела («Кармен» Ж.Бізе); Розіна («Севільський цирульник»), Клорінда («Попелюшка») Дж. Россіні; Адіна («Любовний напій» Г. Доніцетті); Маргарита («Фауст»), Джульєтта («Ромео і Джульєтта») Ш. Гуно; Антонія («Казки Гофмана» Ж. Оффенбаха); Єлизавета («Ярослав Мудрий» Г. Майбороди) та багато інших. Одна з найулюбленіших партій Лілії – Віолетта з опери «Травіата» Дж.Верді. І саме її вона обрала для свого бенефісу. Разом з ювіляркою у виставі цього разу братимуть участь: Дмитро Іванченко (Альфред Жермон), Геннадій Ващенко (Жорж Жермон, його батько), Ірина Петрова (Флора Бервуа), Світлана Годлевська (Аніна), Дмитро Агеєв (Барон Дюфоль) та ін.

16 травня (четвер) о 17:00 – вечір-присвята пам’яті Анатолія Шекери: Гала-концерт та балет «Болеро» М.Равеля. Сучасне українське балетне мистецтво асоціюються із творчістю балетмейстера, педагога, народного артиста України, лауреата премії ім. С.Дягілєва та Національної премії України імені Тараса Шевченка Анатолія Федоровича Шекери (1935-2000).

17 травня (п’ятниця) о 17:00 – опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-сан). Трагічна історія японської дівчини з Нагасакі вже понад сторіччя зворушує шанувальників опери з усього світу. Однією з найбільш відомих виконавиць Мадам Баттефлай була видатна українська співачка Соломія Крушельницька, яка принесла твору світове визнання. З великим успіхом вистава неодноразово ставилася на сцені Національної опери України. Нинішня вистава має досить довге сценічне життя. Постановницею вистави є видатна режисерка Ірина Молостова — одна з корифеїв українського музичного театру другої половини XX сторіччя. Виконавці: Оксана Крамарева (Чіо-Чіо-сан), Дмитро Кузьмін (Лейтенант Пінкертон), Наталя Кисла (Сузукі), Геннадій Ващенко (Шарплес), Тарас Штонда (Бонза) та ін.

Фото: Національна опера України "Жізель"

18 травня (субота) – балет А.Адана «Жізель». Прем’єра. Балетмейстер-постановник та автор лібрето – Віктор Яременко, диригент-постановник – Олексій Баклан, художник-постановник та художник з костюмів – Марія Левитська. Прем’єра цієї постановки ще взимку пройшла в Японії. У виконавському складі української прем’єри заявлені ті ж артисти, що брали участь і в японській презентації: Ілона Кравченко (Жізель), Микита Сухоруков (Альберт), Анастасія Шевченко (Мірта) та ін.

19 травня (неділя) о 17:00 – опера Дж.Верді «Набукко». Вистава за участі зірки світової оперної сцени Людмили Монастирської у ролі Абігайль. В титульній партії на сцену вийде Олександр Мельничук. Також в головних партіях заявлені: Сергій Магера (Захарія), Анжеліна Швачка (Фенена), Олександр Нікіфоров (Ісмаель), Дмитро Агеєв (Жрець) та ін.

23 травня (четвер) о 17:00 – балет «Грек Зорба» на музику Мікіса Теодоракіса. Історію кохання на фоні конфлікту двох світів та цивілізацій втілять на сцені Ярослав Ткачук (Грек Зорба), Ольга Киф’як-фон-Краймер (Марина), Олександр Скулкін (Джон), Ян Ваня (Маноліос), Ірина Борисова (Мадам Хортонс)та ін.

Також у травневій афіші заявлені:

24 травня (п’ятниця) о 17:00 – опера «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка;

25 травня (субота) о 15:00 – балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот»;

26 травня (неділя) о 17:00 – опера Дж.Верді «Дон Карлос»;

30 травня (четвер) о 17:00 – балет Людвіга Мінкуса «Корсар»;

31 травня (п’ятниця) о 17:00 – опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник».

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Квитки на вистави надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн.