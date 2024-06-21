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Центр протидії дезінформації спростував російський фейк про "холеру" в Херсоні

Ворог намагається деморалізувати ЗСУ і посіяти паніку серед жителів, наголосили у ЦПД.

Центр протидії дезінформації спростував російський фейк про "холеру" в Херсоні
Ілюстративне фото

Центр протидії дезінформації спростував російський фейк про "холеру" в Херсоні.

За інформацією центру, роспропаганда у телеграмі поширює недостовірну інформацію про нібито спалах холери у лавах Збройних сил України. 

"Верифікувавши інформацію у Херсонській ОВА, Центр повідомляє, що поширюване рашистами повідомлення не відповідає дійсності та є черговим фейком", - підкреслили у ЦПД.

У центрі наголосили, що такі фейки створюють, аби деморалізувати ЗСУ і посіяти панічні настрої серед українців.

  • Натомість торік у тимчасово загарбаних росіянами Скадовську та Генічеську Херсонської області почали приховано вакцинувати від холери представників окупаційних адміністрацій і їх найближчого оточення.
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