Ворог намагається деморалізувати ЗСУ і посіяти паніку серед жителів, наголосили у ЦПД.

Центр протидії дезінформації спростував російський фейк про "холеру" в Херсоні.

За інформацією центру, роспропаганда у телеграмі поширює недостовірну інформацію про нібито спалах холери у лавах Збройних сил України.

"Верифікувавши інформацію у Херсонській ОВА, Центр повідомляє, що поширюване рашистами повідомлення не відповідає дійсності та є черговим фейком", - підкреслили у ЦПД.

У центрі наголосили, що такі фейки створюють, аби деморалізувати ЗСУ і посіяти панічні настрої серед українців.