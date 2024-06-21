Центр протидії дезінформації спростував російський фейк про "холеру" в Херсоні.
За інформацією центру, роспропаганда у телеграмі поширює недостовірну інформацію про нібито спалах холери у лавах Збройних сил України.
"Верифікувавши інформацію у Херсонській ОВА, Центр повідомляє, що поширюване рашистами повідомлення не відповідає дійсності та є черговим фейком", - підкреслили у ЦПД.
У центрі наголосили, що такі фейки створюють, аби деморалізувати ЗСУ і посіяти панічні настрої серед українців.
- Натомість торік у тимчасово загарбаних росіянами Скадовську та Генічеську Херсонської області почали приховано вакцинувати від холери представників окупаційних адміністрацій і їх найближчого оточення.