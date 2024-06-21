ЗСУ зламали плани наступу російської армії на Борову, — Юсов

Сили оборони завдали російській армії значних втрат і змусили призупинити наступ біля населеного пункту Борова на Харківщині.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, пише Укрінформ.

"Якщо говорити про Борову і напрямок, то наміри ворога там українські оборонці зламали, втрати в живій силі й техніці значні. Так, він намагається підтягувати резерви, й потенційна загроза залишається, але наразі мова не йде про формування нових потужних угруповань для повторення ситуації", — заявив представник ГУР.

Зараз російські війська змушені перекидати резерви, зокрема, і з інших напрямків, які є для них дуже чутливими.

"Ситуація для них точно не йде за планом. Проте ситуація на північному кордоні залишається так само напруженою і небезпечною, ворог і далі буде пробувати розтягувати українські резерви і відволікати, в тому числі від ситуації на Сході", — додав Юсов.