Письменник Мартин Якуб приєднався до Збройних сил України.

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

За словами Якуба, він підписав контракт із ЗСУ і вже наступного тижня відправиться на військові навчання.

"Йду на контракт до ЗСУ. Всі папери готові, ВЛК пройшов, фотографії красиві зробив. На наступному тижні їду в учбовий центр", - зазначив письменник, який матиме позивний "Райтер".

Фото: Facebook/Мартин Якуб Мартин Якуб