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Письменник Мартин Якуб підписав контракт зі ЗСУ

"Всі папери готові, ВЛК пройшов, фотографії красиві зробив", - розповів Якуб.

Письменник Мартин Якуб підписав контракт зі ЗСУ
Мартин Якуб
Фото: Facebook/Мартин Якуб

Письменник Мартин Якуб приєднався до Збройних сил України.

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

За словами Якуба, він підписав контракт із ЗСУ і вже наступного тижня відправиться на військові навчання.

"Йду на контракт до ЗСУ. Всі папери готові, ВЛК пройшов, фотографії красиві зробив. На наступному тижні їду в учбовий центр", - зазначив письменник, який матиме позивний "Райтер".

Мартин Якуб
Фото: Facebook/Мартин Якуб
Мартин Якуб

  • Мартин Якуб - український автор кримінальних романів, лауреат літературної премії «Смолоскип», автор і ведучий вечірнього шоу на YouTube "Martyn Yakub Sho".
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