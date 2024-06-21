Письменник Мартин Якуб приєднався до Збройних сил України.
Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.
За словами Якуба, він підписав контракт із ЗСУ і вже наступного тижня відправиться на військові навчання.
"Йду на контракт до ЗСУ. Всі папери готові, ВЛК пройшов, фотографії красиві зробив. На наступному тижні їду в учбовий центр", - зазначив письменник, який матиме позивний "Райтер".
- Мартин Якуб - український автор кримінальних романів, лауреат літературної премії «Смолоскип», автор і ведучий вечірнього шоу на YouTube "Martyn Yakub Sho".