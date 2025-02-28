У 2024 році українці усиновили 1270 дітей - найбільше за останні п’ять років

Серед усиновлених - лише 140 дітей у віці від 11 до 17 років.

Торік в Україні усиновлено 1270 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 1268 з них усиновили українські родини.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

Це практично дорівнює цифрам до повномасштабного вторгнення, коли було дозволено міждержавне усиновлення, і дітей усиновлювали як українці, так і іноземці.

Що ж до українців, то минулого року вони усиновили найбільше дітей за останні п’ять років. Для порівняння:

2024 - 1270 дітей (з них 1268 усиновлено громадянами України, двох дітей іноземцями);

2023 - 927 дітей (з них 926 усиновлено громадянами України, одну дитину іноземцями);

2022 - 752 дитини (з них 643 усиновлено громадянами України, решту іноземцями);

2021 - 1354 дитини (з них 1082 усиновлено громадянами України, решту іноземцями);

2020 - 1239 дітей (з них 992 усиновлено громадянами України, решту іноземцями).

Під час воєнного стану усиновлення іноземцями дозволено лише у випадках, коли усиновлювач є родичем дитини або усиновлювана дитина є братом чи сестрою дитини, яку родина усиновила раніше.

Серед усиновлених минулого року - лише 140 дітей у віці від 11 до 17 років (11%). Такий показник співставний з бажаннями кандидатів в усиновлювачі: лише 13% кандидатів, які перебували на обліку минулого року, заявляли про намір усиновити дитину, старшу за 10 років. Водночас, 70% дітей, які перебувають на обліку з усиновлення, - саме такого віку.

Зазначимо, що в 2024 році Мінсоцполітики удосконалило процедуру усиновлення: кандидати в усиновлювачі отримали можливість забрати дитину в родину до рішення суду; скасовано рекомендацію віку, статі, кількості дітей, яких може усиновити людина чи родина, щоб кандидатам надавали інформацію про більшу кількість дітей на обліку.