Семеро людей поранені внаслідок вчорашніх ударів росіян по Херсонській області

Семеро людей поранені внаслідок російських обстрілів Херсонської області учора. Ворог бив по інфраструктурі і оселях.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Зеленівка, Білозерка, Дніпровське, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Микільське, Інгулець, Чорнобаївка, Киселівка, Садове, Придніпровське, Токарівка, Берислав, Зміївка, Гаврилівка, Новорайськ, Милове, Качкарівка, Дудчани, Новокаїри, Новоолександрівка, Вірівка, Львове, Миколаївка, Михайлівка, Новоберислав, Томарине, Тягинка, Українка, Червоний Маяк, Бургунка, Осокорівка, Веселе та місто Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін.

"російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 24 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід, автозаправну станцію, сільгосппідприємство та приватні автомобілі", – йдеться у повідомленні.