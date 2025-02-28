​СБУ затримала коригувальників, які наводили російські ракети на аеродроми та ППО в трьох областях

Служба безпеки затримала двох поплічників російських спецслужб, які шпигували за Силами оборони у центральних та західних областях України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На Черкащині запобігли новим спробам росіян отримати актуальні дані про Сили оборони. Затримано 20-річного мешканця міста Радивилів, який шпигував за підрозділами ЗСУ, котрі рухалися у напрямку фронту.

У разі виявлення військових колон чоловік фіксував орієнтовну кількість бойової техніки та її тактичні характеристики. Крім того, під виглядом зустрічі з близькими він виїжджав до Львівської області, де намагався встановити локації оперативних аеродромів. В обмін на співпрацю окупанти обіцяли зраднику "евакуацію" до Росії і паспорт країни-агресора.

У Полтаві затримано 58-річну місцеву мешканку, яка коригувала ракетно-дронові атаки по місту. Щоб ворог міг здійснити обстріли поза зоною української ППО, фігурантка розвідувала пункти базування радіолокаційних станцій. Також вона відслідковувала наслідки ворожих "прильотів".

Фото: СБУ

Під час обшуків в обох затриманих вилучено мобільні телефони із доказами роботи на російські спецслужби.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.