На Харківщині внаслідок нічної атаки ворожих дронів постраждали п'ятеро людей

Передмістя Харкова росіяни атакували щонайменше 20 безпілотників. 17 з них збили українські Сили ППО.

На Харківщині через падіння ворожого дрону у Балаклії постраждали троє мирних мешканців.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Попередньо внаслідок падіння БПЛА типу "шахед" частково зруйновано будинок на 8 квартир. Постраждали 2 чоловіків та 1 жінка", - написав Синєгубов у Telegram.

Він також повідомив, що передмістя Харкова росіяни атакували щонайменше 20 безпілотників. 17 з них збили українські Сили ППО.

"Під ударами перебували об'єкт енергосистеми, житловий сектор і цивільне підприємство. Травмовано жінку і чоловіка. Пошкоджені близько 20 житлових будинків - розбиті вікна, пошкоджені шибки, дахи і фасади", - додав Синєгубов.

Крім того, у Вишневому ворожий обстріл спровокував пожежу: горіла літня кухня та господарча споруда.