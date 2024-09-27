Боєприпас перемістили в безпечне місце для знищення шляхом контрольованого підриву.

На Сумщині поліцейські вибухотехніки вчергове знешкодили авіаційну бомбу ФАБ-500, яка впала і не розірвалася.

Про повідомила поліція Сумської області.

Боєприпас впав на околицях Сум, проте, на щастя, не розірвався. Аби ліквідувати загрозу детонації на місце виявлення снаряду направились вибухотехніки поліції та сапери ДСНС.

Вони ідентифікували боєприпас, як нерозірвану 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу, яку використовують російські війська. Оглянувши її, поліцейські спільно з рятувальниками прийняли рішення щодо переміщення бомби в безпечне місце для знищення шляхом контрольованого підриву.

Правоохоронці нагадують громадянам про небезпеку нерозірваних боєприпасів і вразі виявлення таких закликають негайно телефонуйте на лінію 102.

Фото: Нацполіція На Сумщині знешкодили ФАБ-500

Раніше пвоідомлялося що в Сумах 26 вересня біля автомобільного моста Івана Харитоненка виявили ворожу керовану авіаційну бомбу ФАБ - 500, яка не здетонувала при падінні.