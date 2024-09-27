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На Сумщині громадам рекомендовано провести пероральну вакцинацію диких м’ясоїдних тварин проти сказу

Нині на Сумщині збільшилась чисельність червоної лисиці, що становить загрозу для поширення сказу.

На Сумщині громадам рекомендовано провести пероральну вакцинацію диких м’ясоїдних тварин проти сказу
Фото: pixabay

На Сумщині громадам рекомендовано провести пероральну вакцинацію диких м’ясоїдних тварин проти сказу, повідомляє обласна адміністрація. 

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Сумській обласній державній адміністрації. 

Основною темою порядку денного стало проведення осінньої кампанії з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин на території Сумської області у 2024 році. 

Як зазначили представники комісії, нині на Сумщині збільшилась чисельність червоної лисиці, що становить загрозу для поширення сказу. Тож важливе значення для попередження подібних випадків має комплексна профілактична робота профільних служб. 

Зазначається, що на сьогодні через ворожі обстріли та замінованість частини територій, забезпечити виконання заходів із щеплення диких м’ясоїдних тварин на 100% досить складно. Тому звертаю членів Державних надзвичайних протиепізоотичних комісій у районах Сумщини просять дотримуватись усіх правил безпеки під час виконання визначених заходів із вакцинації. 

На Сумщині з початку 2024 року зафіксовано 7 випадків сказу: у Роменському, Охтирському та Конотопському районах.

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