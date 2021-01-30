У Франції через ковід закриють великі торгові центри

З неділі, 31 січня Франція заради стримування епідемії коронавірусу поверне заборону на роботу великих торгових центрів.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Жан Кастекс, пише France Bleu.

На терміновій нараді 29 січня вирішили не впроваджувати жорсткий локдаун, яких хотіли ввести через “прогрес британських і південноафриканських штамів вірусу”.

Натомість французький уряд вирішив, що комендантської години, більш суворого контролю і нових обмежувальних заходів вистачить для стримування третьої хвилі епідемії.

Закриються непродуктові торгові центри площею понад 20 000 квадратних метрів, а у супермаркетах контролюватимуть кількість відвідувачів.

🗣️ Covid-19 : "La progression des variants anglais et sud-africain fait peser un fort risque d'accélération de l'épidémie", poursuit Jean Castex. "Cependant, nous considérons que nous pouvons encore nous donner une chance de l'éviter"



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Окрім того, бізнесменам пообіцяли допомогу через втрату прибутку.

Нагадаємо, з 24 січня при в’їзді у Францію з країн ЄС необхідно надати негативний тест на наявність коронавірусу Covid-19.