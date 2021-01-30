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У Франції через ковід закриють великі торгові центри

У супермаркетах контролюватимуть кількість відвідувачів.

У Франції через ковід закриють великі торгові центри
Жан Кастекс
Фото: EPA/UPG

З неділі, 31 січня Франція заради стримування епідемії коронавірусу поверне заборону на роботу великих торгових центрів.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Жан Кастекс, пише France Bleu.

На терміновій нараді 29 січня вирішили не впроваджувати жорсткий локдаун, яких хотіли ввести через “прогрес британських і південноафриканських штамів вірусу”.

Натомість французький уряд вирішив, що комендантської години, більш суворого контролю і нових обмежувальних заходів вистачить для стримування третьої хвилі епідемії.

Закриються непродуктові торгові центри площею понад 20 000 квадратних метрів, а у супермаркетах контролюватимуть кількість відвідувачів.

Окрім того, бізнесменам пообіцяли допомогу через втрату прибутку.

Нагадаємо, з 24 січня при в’їзді у Францію з країн ЄС необхідно надати негативний тест на наявність коронавірусу Covid-19.

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