У Парижі висунули обвинувачення нападникам на 15-річного українця

П'ятеро обвинувачених перебувають під вартою, четверо – під судовим наглядом.

У Парижі висунули обвинувачення затриманим за побиття 15-річного українця Юрія Крученика.

Про це інформує французький телеканал BFM, посилаючись на власні джерела в судовій системі.

“Вранці 31 січня дев'яти молодим людям були пред'явлені звинувачення”, – йдеться у повідомленні.

П'ятеро з них перебувають під вартою, їх обвинувачують у замаху на вбивстві, четверо – під судовим наглядом. Серед інших обвинувачень – участь у підготовці крадіжки зі застосуванням насильства.

Додамо, вісім з дев'яти нападників були неповнолітніми.

Нагадаємо, в п'ятницю, 22 січня, на Юрія напали неподалік Ейфелевої вежі. Група невідомих атакувала компанію студентів коледжу з металевими палицями, битами і ножами.

Зараз українець перебуває в комі в реанімації. У нього пробитий в декількох місцях череп, переломи рук, ножові поранення і травма очей.

Загалом у цій справі було затримано дванадцять осіб, трьох відпустили без висунення обвинувачень на цій стадії розслідування.

Через побиття українця посольство України у Франції звернулося до місцевої прокуратури.

Юрія підтримали мер Парижа та Федерація футболу Франції.