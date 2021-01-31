У Парижі висунули обвинувачення нападникам на 15-річного українця

У Парижі висунули обвинувачення затриманим за побиття 15-річного українця Юрія Крученика.
Про це інформує французький телеканал BFM, посилаючись на власні джерела в судовій системі.
“Вранці 31 січня дев'яти молодим людям були пред'явлені звинувачення”, – йдеться у повідомленні.
П'ятеро з них перебувають під вартою, їх обвинувачують у замаху на вбивстві, четверо – під судовим наглядом. Серед інших обвинувачень – участь у підготовці крадіжки зі застосуванням насильства.
Додамо, вісім з дев'яти нападників були неповнолітніми.
Нагадаємо, в п'ятницю, 22 січня, на Юрія напали неподалік Ейфелевої вежі. Група невідомих атакувала компанію студентів коледжу з металевими палицями, битами і ножами.
Зараз українець перебуває в комі в реанімації. У нього пробитий в декількох місцях череп, переломи рук, ножові поранення і травма очей.
Загалом у цій справі було затримано дванадцять осіб, трьох відпустили без висунення обвинувачень на цій стадії розслідування.
Через побиття українця посольство України у Франції звернулося до місцевої прокуратури.