Російський олігарх Ротенберг назвав себе власником "палацу Путіна"

Близький друг президента Росії Володимира Путіна Аркадій Ротенберг стверджує, що особняк під Геленджиком, який у розслідуванні Фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального названо "палацом Путіна", належить йому.

Про це він розповів редактору інтернет-проєкту Mash Максиму Іксанову в інтерв'ю, опублікованому в суботу, 30 січня.

"Там досить складний був об'єкт. Було багато кредиторів. Мені вдалося стати бенефіціаром. Це знахідка", - сказав Ротенберг.

Він зазначив, що придбав будівлю кілька років тому, а розповів про це лише зараз - тому що спалахнув скандал.

"Я і так досить ... На мені санкції і так далі", - додав бізнесмен.

Ротенберг заявив, що має намір побудувати на мисі Ідокопас апарт-готель, оскільки йому "дуже подобається" готельний бізнес. Бізнесмен додав, що у нього є аналогічні об'єкти на території анексованого Росією українського півострова Крим, а також на Далекому Сході й Алтаї.

Зазначимо, що керівник Mash Максим Іксанов, якого пустили до "палацу Путіна", живе у будинку, що належить Управлінню справами президента РФ, повідомляє The Insider. Будинок розташований в Москві на вулиці Трехгорний Вал. Серед його жителів - віце-спікер Держдуми Олексій Гордєєв, сім'я колишнього керівника адміністрації президента Сергія Іванова і сини прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна.

Нагадаємо, наступного дня після арешту Навального його команда виклала розслідування про палац. За кілька днів воно набрало понад 100 млн переглядів на Youtube. Цей двогодинний фільм розповідає про розкішний маєток на російському чорноморському узбережжі неподалік від Геленджика, який, як стверджує Навальний, належить Путіну і фінансується людьми з його оточення.

Путін особисто прокоментував цей фільм, заперечив, що йому належить цей палац.

Російське видання "Медуза" провело власне розслідування про розкішний "палац Путіна". Журналісти з'ясували, що президент РФ рідко відвідує цю резиденцію (за весь час він там був разів чотири), але до кожного візиту готуються дуже ретельно. Робітників можуть посеред ночі підняти, щоб перекласти газон, а коли Путін гуляє садибою, на територію не допускають ні робочих, ні навіть підрядників.

Велику увагу в розслідуванні приділили підземному комплексу, який забезпечує швидкий спуск з мису, на якому стоїть палац, до моря. З'ясувалося, що підземний комплекс під резиденцією йде вниз на 16 поверхів і пронизує мис наскрізь.