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Тихановську номінували на Нобелівську премію миру

Білоруську опозиціонерку на премію номінував президент Литви Гітанас Науседа.

Тихановську номінували на Нобелівську премію миру
Фото: svaboda.org

Президент Литви Гітанас Науседа висунув лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру.

Про це Тихановська написала у Твіттері.

“Неймовірний момент! Вдячна президенту Науседі за номінацію мене та всіх людей Білорусі на Нобелівську премію миру”, – написала вона.

Тихановська зазначила, що “це чудовий вияв солідарності з Білоруссю і визнання нашої мирної боротьби за свободу, яка надихає весь світ з серпня минулого року”.

Як пише Німецька хвиля, на Нобелівську премію, окрім Тихановської, висунуто ще дві лідерки білоруської опозиції – Марію Колесникову і Вероніку Цепкало.

Раніше білоруським опозиціонерам присудили премію Європейського парламенту "За свободу думки", яка називається на честь радянського фізика і дисидента Андрія Сахарова. Вручення цієї нагороди відбулося в Брюсселі 16 грудня 2020 року.

Зазначимо, номінації Нобелівську премію миру мають право, серед інших, висувати діючі й колишні члени норвезького Нобелівського комітету, а також радники, призначені Нобелівським інститутом; члени національних парламентів й урядів різних країн; члени Міжнародного арбітражного суду в Гаазі; професори університетів в області політичних наук, юриспруденції, історії та філософії і лауреати Нобелівських премій миру.

Нагадаємо, на здобуття Нобелівської премії миру-2021 також номінували Рух Black Lives Matter – за поширення заклику до системних змін у всьому світі.

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