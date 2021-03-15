Букінгемський палац вирішив найняти юристів для розслідування скарг на Меган Маркл

Співробітники палацу неодноразово скаржилися, що герцогиня Сассекська знущалася з персоналу.

Букінгемський палац передасть сторонній юридичній фірмі розслідування скарг співробітників про те, що Меган Маркл, герцогиня Сассекська, знущалася з королівського персоналу.

Як пише The Times, це ще більше ускладнить відносини герцогів Сассекських і Букінгемського палацу.

За словами джерел, через розслідування можуть виплисти "найгірші інциденти". Водночас у палаці переконані, що розслідування не повинно бути публічним. Імовірно, герцог і герцогиня Сассекські не братимуть участі в процесі.

7 березня американський телеканал CBS показав двогодинну розмову Опри Вінфрі з принцом Гаррі і Меган Маркл. Американка Маркл розказала, що в королівській родині точилися розмови про колір шкіри їхнього сина Арчі, який став першим небілим членом цієї сім'ї.

Наступного дня телеведуча запевнила, що слова Меган Маркл про расизм у королівській родині не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.

Букінгемський палац 9 березня заявив, що королівська родина серйозно ставиться до проблем, з якими пара зіткнулася після весілля. Принц Вільям відкинув звинувачення в расизмі на адресу королівської родини.