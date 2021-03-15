На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"
Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"
Ляшко розповів, як вакцинуватимуть літніх українців
Ляшко розповів, як вакцинуватимуть літніх українців
Дубінського зняли з посади голови київської обласної організації "Слуги народу" (оновлено)
Дубінського зняли з посади голови київської обласної організації "Слуги народу" (оновлено)
Британський університет пропонує замінити слова "батько" і "мати" гендерно-нейтральними
Британський університет пропонує замінити слова "батько" і "мати" гендерно-нейтральними
Новий український лоукост отримав право виконувати польоти
Новий український лоукост отримав право виконувати польоти
Відмова від монархії наразі не на часі, - Трюдо
Відмова від монархії наразі не на часі, - Трюдо
Зеленский: план «реставрация»
Зеленский: план «реставрация»
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
ГоловнаСвіт

Грузія почала вакцинацію від коронавірусу

Країна отримала першу партію AstraZeneca корейського виробництва.

Грузія почала вакцинацію від коронавірусу
Фото: 1tv.ge

В Грузії у понеділок, 15 березня, почали вакцинацію від коронавірусу. Як і в Україні, там використовується AstraZeneca.

Перший укол отримав лікар-алерголог Лана Убілава з міста Зугдіді, пише "Інтерфакс-Україна".

Перша партія вакцини від коронавируса AstraZeneca надійшла до Грузії 13 березня в рамках програми COVAX, повідомляється на сайті Національного центру з контролю захворювань і громадського здоров'я Грузії. Лікарський засіб виготовлено на заводі в Південній Кореї.

43,2 тисячі доз вакцини в першу чергу передбачені для медичного персоналу. Вакцинація в Грузії є добровільною.

Згідно з національним планом, в першу чергу в Грузії будуть щеплені медпрацівники, які не хворіли на ковід протягом останніх 120 днів. За попередніми даними, таких в країні 54 тисячі.

Їх реєстрація на щеплення розпочато на спеціальному електронному порталі. За допомогою платформи медичні працівники зможуть забронювати час і вибрати клініку, де пройдуть вакцинацію.

Наступна поставка вакцини AstraZeneca в Грузію - 86,4 тисячі доз - відбудеться в квітні. У найближчі тижні в країну також повинні доставити близько 30 тисяч доз вакцини американо-німецького консорціуму Pfizer-BioNTech. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також