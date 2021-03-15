Грузія почала вакцинацію від коронавірусу

В Грузії у понеділок, 15 березня, почали вакцинацію від коронавірусу. Як і в Україні, там використовується AstraZeneca.

Перший укол отримав лікар-алерголог Лана Убілава з міста Зугдіді, пише "Інтерфакс-Україна".

Перша партія вакцини від коронавируса AstraZeneca надійшла до Грузії 13 березня в рамках програми COVAX, повідомляється на сайті Національного центру з контролю захворювань і громадського здоров'я Грузії. Лікарський засіб виготовлено на заводі в Південній Кореї.

43,2 тисячі доз вакцини в першу чергу передбачені для медичного персоналу. Вакцинація в Грузії є добровільною.

Згідно з національним планом, в першу чергу в Грузії будуть щеплені медпрацівники, які не хворіли на ковід протягом останніх 120 днів. За попередніми даними, таких в країні 54 тисячі.

Їх реєстрація на щеплення розпочато на спеціальному електронному порталі. За допомогою платформи медичні працівники зможуть забронювати час і вибрати клініку, де пройдуть вакцинацію.

Наступна поставка вакцини AstraZeneca в Грузію - 86,4 тисячі доз - відбудеться в квітні. У найближчі тижні в країну також повинні доставити близько 30 тисяч доз вакцини американо-німецького консорціуму Pfizer-BioNTech.