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Через негоду знеструмлено 55 населених пунктів у чотирьох областях

У Дніпропетровській області без світла залишилися 20 населених пунктів, на Донеччині - 12, на Миколаївщині - 12, на Запоріжжі - 11.

Через негоду знеструмлено 55 населених пунктів у чотирьох областях
Фото: kyivcity.gov.ua

Станом на 13 січня через негоду в Україні знеструмлено 55 населених пунктів у чотирьох областях.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на ДСНС.

Зокрема, у Дніпропетровській області без світла залишилися 20 населених пунктів, на Донеччині - 12, на Миколаївщині - 12, на Запоріжжі - 11.

"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - повідомили в ДСНС.

Вранці 13 січня сніг, місцями з дощем, падав у Донецькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Полтавській і Харківській областях.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про різке зниження температури, снігопади, ожеледицю та хуртовини найближчими днями. Холодна погода утримається до 18 січня.

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