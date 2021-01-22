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При пожежі в будинку для літніх у Харкові загинули 15 людей (оновлено)
При пожежі в будинку для літніх у Харкові загинули 15 людей (оновлено)
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Зеленський підписав указ про оголошення трауру за загиблими у Харкові

23 січня мають бути скасовані розважально-концертні заходи та внесені відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

Зеленський підписав указ про оголошення трауру за загиблими у Харкові
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 23/2021 "Про оголошення в Україні дня жалоби".

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"У зв'язку з трагедією, що сталася 21 січня 2021 року внаслідок пожежі в будинку для літніх людей у місті Харкові та призвела до людських жертв, а також з метою вшанування пам'яті загиблих 23 січня в Україні оголошено днем жалоби", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до указу, в цей день на всій території України буде приспущено Державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. Також мають бути скасовані розважально-концертні заходи та внесені відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

Нагадаємо, 21 січня вдень у Харкові вдень загорілася будівля, переобладнана під будинок для літніх людей. На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. Дев'ятьох осіб врятували, п’ятьох із них госпіталізовано. Загалом, а попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.

Створено державну комісію на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка займається з’ясуванням причин трагедії.

Прокуратура вважає попередньою причиною займання необережне поводження з електронагрівальними приладами. Голова Нацполіції також озвучив попередню інформацію, що в день трагедії в будинку мали ремонтувати лічильник газу. 

За фактом пожежі у будинку для людей похилого віку "Золотий час" у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 270 КК "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Власницю будинку і ще трьох людей затримали.

22 січня у Харкові оголошено днем жалоби, 23 січня - день трауру на всеукраїнському рівні.

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