Понад 25 тисяч пар скористалися послугою "Шлюб за добу" у 2020 році

Протягом 2020 року більш ніж 25 тисяч пар одружилися в межах проєкту "Шлюб за добу".

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

Найбільшим попитом ця послуга користувалась у таких містах як Київ (4 510), Одеса (3 316), Харків (1 548), Львів (1 097) та Маріуполь (740).

Окрім українців, проєктом також користалися іноземці. За 12 місяців 2020 року уклали шлюб в рамках проєкту 7 638 іноземних громадян, здебільшого - з Російської Федерації (1 084), Польщі (504) та Німеччини (474).

Загалом з моменту запровадження сервісу "Шлюб за добу" (з 29 липня 2016 року) по жовтень цього року було проведено 112 098 державних реєстрацій шлюбу.

Нагадаємо, у 2016-ім Мін'юст запустив проект "Шлюб за добу". За даними міністерства, пари, які скористалися цією послугою, розлучаються рідше.

У 2019 році Мін'юст також запропонував українцям повторні шлюби.