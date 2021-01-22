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Заява Кремля про відхід України від “Мінська” - це спроба виправдати власну агресивну політику, - МЗС

"Україна і надалі буде докладати максимальних зусиль для мирного врегулювання конфлікту".

Заява Кремля про відхід України від “Мінська” - це спроба виправдати власну агресивну політику, - МЗС
Олег Ніколенко

Міністерство закордонних справ України сприймає заяву РФ про нібито намір української сторони "відійти від виконання Мінських домовленостей" як чергову невдалу спробу виправдати подальшу агресивну політику Кремля щодо України. 

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко заявив агентству "Інтерфакс-Україна".

"На відміну від Російської Федерації, Україна послідовно працює над виконанням Мінських домовленостей, а не над їх руйнуванням, докладає зусиль для мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту в Донецькій і Луганській областях. З нашого боку зроблені всі можливі кроки для виконання рішень минулого саміту лідерів "нормандського формату" в Парижі як на безпековому, так і на гуманітарному і політичному треках", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що водночас українські пропозиції і ініціативи, зокрема і на рівні Тристоронньої контактної групи, блокуються. Цілком очевидно, що політико-дипломатичне врегулювання нині не в планах Кремля, наголосив спікер.

"Україна не бачить жодних ознак того, що Росія прийняла рішення остаточно припинити конфлікт і вивести свої збройні сили, найманців і інші незаконні збройні формування з окупованих районів Донецької та Луганської областей. Зате, Росія продовжує політику затягування мирного процесу під різними приводами, розпалюючи насильство на Донбасі, направляючи військові конвої і персонал через неконтрольовану ділянку державного кордону", - зазначив Ніколенко.

Речник МЗС додав, що Україна і надалі буде докладати максимальних зусиль для мирного врегулювання конфлікту і виконання домовленостей, досягнутих в рамках "нормандського формату" і ТКГ.

"Вимагаємо від російської сторони припинити агресію проти України, забрати війська і найманців з території України і повністю виконати Мінські домовленості. Україна і надалі докладатиме максимальних зусиль для мирного врегулювання конфлікту і виконання домовленостей, досягнутих у рамках "нормандського формату" і ТКГ", - сказав він.

Раніше МЗС РФ оприлюднило заяву, згідно з якою нинішнє російське керівництво відкидає можливість залучення США до "нормандського формату" при адміністрації Джо Байдена.

“"Підключення США (а нерідко в цьому контексті згадується ще й Великобританія), за задумом Києва, дозволило б посилити тиск на Росію... в інтересах врегулювання конфлікту по київським лекалами, тобто в відхід від положень мінського комплексу заходів, який закріплений резолюцією 2202 СБ ООН”, - повідомили у російському відомстві.

20 грудня президент Володимир Зеленський заявляв, що Джо Байден як новий президент США міг би посилити українську позицію у перемовинах у Нормандському форматі.

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