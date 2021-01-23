У пожежах загинули мешканці Сумщини, Черкащини та Київщини.

Минулої доби, 22 січня в Україні сталося 110 пожеж.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зокрема, у місті Конотоп на Сумщині у пожежі загинув чоловік.

У Черкаській області під час пожежі загинув господар будинку. За попередніми даними, причиною пожежі стала необережність під час куріння загиблим.

Під час ліквідації пожежі у Київській області рятувальники виявили тіло людини.

У ДСНС зазначили, що причинами пожеж насамперед є нехтування населенням правил пожежної безпеки.

Вони просять українців не палити у ліжку, слідкувати за станом та справністю електромережі, не залишати увімкненими телевізори, праски, не дозволяти дітям бавитися сірниками, уникати перевантаження електричних мереж, не вмикати одночасно побутові електроспоживачі великої потужності та використовувати справне пічне опалення та прилади для обігріву, дотримуючись правил пожежної безпеки.

Нагадаємо, 23 січня в Україні оголосили днем жалоби за загиблими людьми похилого віку внаслідок пожежі у Харкові.

21 січня вдень у Харкові вдень загорілася будівля, переобладнана під будинок для літніх людей. На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. Дев'ятьох осіб врятували, п’ятьох із них госпіталізовано.

Загалом, за попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.