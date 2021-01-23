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Сьогодні окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню

Стріляли поблизу Південного, Водяного і у передмісті Авдіївки.

Сьогодні окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню
Фото: ukrinform.ua

Сьогодні, 23 січня, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Південного, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Гнутове ворог двічі відкривав вогонь в бік українських позицій, використовуючи зброю різних видів – ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю. 

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації вели вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. В передмісті Авдіївки противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, а біля Опитного – з ручного протитанкового гранатомета.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 22 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксували шість порушень режиму припинення вогню.

21 січня внаслідок снайперського вогню у зоні бойових дій було вбито старшого матроса Олександра Отреп'єва.

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