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В Закарпатській і Львівській областях змінились начальники поліції

Віконський зі Львова переходить на службу в Київ.

В Закарпатській і Львівській областях змінились начальники поліції
Фото: zk.npu.gov.ua

Голова Національної поліції Ігор Клименко змінив начальників поліції в Закарпатській та Львівській областях.

Про це повідомила пресслужба поліції.

Полковник Василь Віконський, який очолював Головне управління Нацполіції у Львівській області останні півтора роки, переходить на роботу в центральне управління в Києві.

У Львові його замінив полковник Олександр Шляховський, який майже рік працював на аналогічній посаді в Ужгороді.

Новим начальником Головного управління Національної поліції на Закарпатті замість Шляховського став полковник Ярослав Колесник, який до цього займав посаду заступника начальника поліції Київської області.

Нових керівників облуправлінь (спочатку в Ужгороді, а потім - у Львові) представили перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий і голова Національної поліції України Ігор Клименко.

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