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"Укрзализныця" пустила электричку в прифронтовой поселок Верхнеторецкое

На участке "Фенольная - Скотоватая" впервые с 2014 года ездят поезда.

"Укрзализныця" пустила электричку в прифронтовой поселок Верхнеторецкое
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

"Укрзализныця" пустила электричку в прифронтовой поселок Верхнеторецкое, впервые с 2014 года возобновив пригородное движение на участке между станциями "Фенольная" (Новгородское) и "Скотоватая" (Верхнеторецкое)

Об этом говорится на сайте компании.

С 30 декабря до станции "Скотоватая" будут курсировать две пары пригородных электропоездов из Славянска - утром и вечером. Раньше они ездили только до "Фенольной".

"Кроме назначения поездов дальнего следования, которые соединяют восток страны с другими регионами, мы развиваем и местные железнодорожные перевозки. Летом восстановили движение на участке Волноваха - Южнодонбасская. А сейчас, в преддверии новогодних и рождественских праздников, мы восстанавливаем движение до станции Скотоватая", - приводятся в сообщении слова главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Подготовка железнодорожной инфраструктуры велась вместе со штабом Операции объединенных сил, Главным управление Национальной полиции и при содействии Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Был восстановлен поврежденный обстрелами фасад здания вокзала "Скотоватая", отремонтировали систему отопления и внутреннюю отделку. Для обеспечения безопасности пассажиров и организации работы отдела полиции установлен дополнительный забор, организована система видеонаблюдения.

Также на участке "Скотоватая - Фенольная" отремонтировали устройства сигнализации и связи. Уложен пешеходный переход на 35 км ПК 10 перегона "Скототватая - Петруньки".

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