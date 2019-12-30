Ее отец госпитализирован с политравмой, открытым переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой.

В ночь на понедельник, 30 декабря, на автодороге "Киев-Чоп" возле села Дорогобуж произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 10-летний ребенок.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что 46-летний житель села Дорогобуж, водитель автомобиля «Renault Rapid», совершая маневр разворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с микроавтобусом «Volkswagen Crafter», а затем - с «Mercedes Vito», который двигался за ним. От удара «Renault Rapid» разбило вдребезги, а «Volkswagen Crafter» вылетел в кювет", - говорится в сообщении.

От полученных травм на месте погибла 10-летняя девочка - пассажирка Renault - дочь водителя автомобиля. Мужчина с политравмой, открытым переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой доставлен в больницу. У него отобрали образцы крови для определения состояния опьянения.

Фото: rv.npu.gov.ua

Водитель Volkswagen - 47-летний житель Киевщины - и Mercedes - 36-летний иностранец - были трезвы.

Остальные участники ДТП за медпомощью не обращались.

Фото: rv.npu.gov.ua

Напомним, ночью на одесской трассе под Киевом Chevrolet протаранил Land Rover и сгорел дотла.