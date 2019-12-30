​Жена погибшего в ДТП чемпиона по армрестлингу заявила о халатном расследовании аварии

Жена погибшего в ДТП чемпиона по армрестлингу Андрея Пушкаря случайно узнала, что расследование аварии прекратили почти год назад. Она настаивает, что это было сделано необоснованно.

Об этом говорится в фейсбуке женщины.

"Уголовное производство по факту гибели людей в ДТП было закрыто без моего ведома и без ведома кого-либо из моих близких людей еще в январе 2019 года. А основанием для закрытия стал вывод прокурора о том, что виновник ДТП погиб в той аварии!!! Мне даже дышать трудно, когда это пишу. Виновник ДТП живет своей жизнью, а об аварии отказывается давать показания во время допроса. Его отец, который по материалам дела был якобы водителем, тоже погиб", - написала Светлана Пушкарь.

18 декабря Ровенский городской суд по ее жалобе отменил постановление прокуратуры Ровенской области о закрытии дела и направил материалы на дорасследование в следственный отдел облуправления Национальной полиции.

Авария, в которой погиб Андрей Пушкарь, произошла 14 ноября 2018 года возле села Гусары Радивиловского района. Следствие установило, что водитель Citroen Berlingo выехал на встречную полосу, где в машину врезался тягач с полуприцепом. Два человека, которые ехали в Citroen, погибли на месте, третий получил тяжелые травмы.

Полиция пришла к выводу, что водитель Citroen погиб. Но Светлана Пушкарь сообщила суду, что видела, как за 12 минут до ДТП ее муж садился в автомобиль. По ее словам, за рулем был другой человек - тот, что выжил.

Суд признал, что материалы уголовного производства не содержат доказательств, что за рулем был именно погибший человек. Согласно выводу эксперта, он мог быть за рулем, но для достоверного подтверждения нужна была комплексная экспертиза, которая не проводилась.

Андрей Пушкарь - 15-кратный чемпион мира, 16-кратный чемпион Европы по армрестлингу, 7 раз он выигрывал кубок мира среди профессионалов.