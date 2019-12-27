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ГлавнаяОбществоПроисшествия

На Волыни столкнулись два автобуса, пострадало восемь человек

Пострадали оба водителя и 6 пассажиров.

Возле села Софиевка Гороховского района Волынской области рейсовый автобус Mercedes столкнулся с микроавтобусом Opel - пострадали водители обоих транспортных средств и шесть пассажиров Mercedes. Об этом сообщает пресс-центр полиции Волынской области.

Фото: vl.npu.gov.ua

"Автопроисшествие произошло сегодня около 8 часов утра на автодороге Львов - Радехов - Луцк возле села Софиевка Гороховского района. Рейсовый автобус Mercedes-Benz Vario сообщением Вараш - Львов столкнулся с микроавтобусом Opel Movano. По предварительной информации, в результате ДТП оба водителя и 6 пассажиров рейсового автобуса получили телесные повреждения", - сказно в сообщении.

Фото: vl.npu.gov.ua
Фото: vl.npu.gov.ua

Установлено, что водитель Mercedes-Benz, 55-летний житель Ровенской области, столкнулся с Opel Movano, который двигался во встречном направлении под управлением 32-летнего жителя Иваничевского района.

Напомним, 26 декабря в Николаевской области на дороге Благовещенское-Николаев в результате лобового столкновения автомобилей Lada и Volkswagen Touareg погибла женщина, еще 6 получили травмы, в том числе трое детей.

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