В киевском аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с 76-ю освобожденными из плена боевиков украинцами. Их встречают сотни людей.

Фото: Макс Левин

В 21:36 на взлётную полосу выехал самолет с 76-ми освобожденными украинскими гражданами. Президент Владимир Зеленский отметил, что было освобождено 81 человека – 76 прилетели, пятеро остались с семьями на оккупированных территориях. Первым из самолета вышел танкист ВСУ Богдан Пантюшенко. Он попал в плен в январе 2015 года во время боев у поселка Спартак вблизи Донецкого аэропорта. Людей выпускали группами, где на полосе их встречали родные, друзья, близкие. После всех освобожденных отвезли в киевскую больницу «Феофания» на медосмотр.

Максима Теорентера боевики «ДНР» назвали агентом СБУ и осудили на 14 лет за якобы покушение на тогда организатора «ДНР» Александра Захарченка (в 2018 был убит в Донецке – LB.ua) .

– Я родом с Лимана под Славянском, в Донецке работал. Был в плену четыре года за «покушение на конституционный строй Донецкой народной республики», а реально мы защищали страну. Верили, что нас поменяют, больше ничего не было кроме веры. Это были четыре года борьбы за свою жизнь и честь, поверьте, свободу хотят у нас забрать, – эмоционально рассказывает. – По поводу тех, кто остаётся, на 32-й колонии еще 15 человек и каждый день ловят, потому что люди не согласны так жить. В Украину попадаешь как будто в Голливуд, просто переезжали «границу» уже это Голливуд. Там лица, состояние тонное, даже не представляете насколько там пагубно быть. Полгода был подвал – каждый день пытки: и током, и водой, и голодом. Я был в изоляции, очень страшное место, все что знали, то применяли.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Эдуард Алоян был осуджен в «ЛНР» до 12-ти лет лишения свободы за «госизмену», боевики обвинили мужчину в шпионаже на пользу ВСУ.

– Я вернулся из плена «ЛНР», был осуждён за «измену родине» на 12 лет. Просидел почти два года. Все остальное – без комментариев.

Фото: Макс Левин

Фото: Наталия Шимкив

Александр Тимофеев - бывший технолог Донецкого мясокомбината, его задержали на блокпосту «Еленовка» 26 декабря 2017 года. По меркам боевиком, семья Тимофеевых была слишком «зажиточной», так как у них были две квартиры, машина.

– Два года был в плену «ДНР», меня засудили за шпионаж в пользу Украины. 26-го числа нас вывели 50 человек, зачитали фамилии 32-х и мы начали заполнять документы. Я бы много чего рассказал, но нельзя, потому что там ещё много людей в плену и каждое неосторожное слово выйдет боком. У нас только на лагере осталось 20 человек, а ещё ж есть другие лагеря в СИЗО. Вообще, я был в изоляции – гестапо НГБ, потом СИЗО, потом 32-я колония. Скажу так, в СИЗО мы сидели в тех условиях, где наказывают простых уголовников. То, что для них наказание, для нас были будни.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Наталия Шимкив

Роман Писанец был осуджен боевиками в 2017 году за шпионаж.

– Был в плену три года и семь месяцев, статья 321 – «Шпионаж», как это называет «ДНР». Не подстава (смеётся), я этим занимался. Трудно говорить об условиях, это была изоляция – то помещение «МГБ», где ни о ком ничего не знают. Затем изолятор временного содержания, потом месяц СИЗО и все остальное на 32-й колонии МИК (Макеевская исправительная колония – LB.ua). По обмену ничего не знал, все получилось спонтанно.

Фото: facebook/Офіс Президента України

Фото: facebook/Офіс Президента України

Фото: facebook/Офіс Президента України

Фото: facebook/Офіс Президента України

Фото: facebook/Офіс Президента України

Фото: facebook/Офіс Президента України

Дончанку Ольгу Губкину в Киеве встречает родная сестра, сначала Ольга отказывается от комментариев, а потом добавлет:

– Я из Донецка. В плену была два с половиной года, арестовало «МГБ» за шпионаж в пользу Украины. Подробно рассказать не могу, в Донецке остался сын. Если коротко, то оказалась не в том месте не в то время, подставили. 27-го числа (декабря - LB.ua) начали готовить документы. В субботу привезли из лагеря в СИЗО, а оттуда уже сюда в Киев. Сначала меня удерживали на базе МГБ, а затем СИЗО и приговор на 10 лет. Была в женском лагере, он один в «ДНР» - Снежнянская исправительная колония. Что там делали? Сидели. Я пожилая для работы, мне 56. Не знаю, куда сейчас отвезут, но вообще поеду в Запорожье, там дочь.

Фото: facebook/Офіс Президента України

Фото: facebook/Офіс Президента України

Фото: facebook/Офіс Президента України

Фото: facebook/Офіс Президента України

Фото: facebook/Офіс Президента України

Фото: facebook/Офіс Президента України

Фото: facebook/Офіс Президента України

Фото: Макс Левин

Фото: Наталя Шимкив

Фото: Макс Левин

Фото: Наталя Шимкив

Фото: Макс Левин