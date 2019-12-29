"Невозможно вернуть погибших на Майдане, но мы могли вернуть живых", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал передачу боевикам в рамках обмена удерживаемыми экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле активистов Евромайдана.

На брифинге в аэропорту "Борисполь" глава государства заявил, что целью такого непростого решения было освобождение, в частности, украинских военных, попавших в плен к боевикам.

"Это сложная вещь. К сожалению, мы не можем вернуть тех, кого потеряли на Майдане, но можем вернуть живых. Если б они (обвиняемые в расстрелах Героев Небесной сотни беркутовцы, - ред.) остались (в Украине, - ред.), мы б не получили наших защитников, которые были, например, в Дебальцево. Для меня они - герои", - сказал Влдаимир Зеленский.

"Если б у меня было сто беркутовцев, а мне предложили бы обменять их на одного украинского разведчика, я б их отдал, чтобы его вернуть", - заявил президент.

"Я возвращал живых - и это самое главное", - добавил он.

Как сообщалось, среди тех, кого Украина передала в рамках обмена, - пятеро "беркутовцев", обвиняемых в деле о расстреле Небесной сотни, а также воевавший за "ДНР" бразилец Лусварги.

Напомним, 28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко, Павлу Аброськину с содержания под стражей на личное обязательство. Аналогичную меру пресечения избрали находившимся под домашним арестом Сергею Тамтуре и Александру Маринченко. Их судят за превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Евромайдана.

Процесс над беркутовцами был близок к стадии дебатов, его финал прогнозировали на 2020 год. Состоялось больше 200 результативных заседаний, каждое длилось от 2 до 6 часов. Это самое важное и прогрессивное дело из всех "майдановских" дел. В нем больше 200 потерпевших.

Из-за освобождения экс-беркутовцев из-под стражи вечером 28 декабря возле Лукьяновского СИЗО начался протест. Возле ворот изолятора собрались сотни людей, заблокировав выезд с территории СИЗО.

В результате "беркутовцев" Тамтуру и Маринченко увезли из-под суда на броневике.

Днем 29 декабря пятерых "беркутовцев", обвиняемых в деле о расстреле Небесной сотни, отвезли на КПВВ "Майорск", где состоялся обмен удерживаемыми.

Генеральная прокуратура заявила, что изменение меры пресечения пятерым "беркутовцам" на личное обязательство не означает прекращение суда над ними. Суд над "беркутовцами" продолжится, при необходимости - заочно.