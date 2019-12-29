Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию денег

Президент Владимир Зеленский подписал закон о борьбе с отмыванием денег. Об этом говорится на сайте правительства.

Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" № 361-ІХ подписан 27 декабря.

Согласно сообщению, закон направлен на имплементацию соответствующей директивы Евросоюза, а также на внедрение рекомендаций комитета Совета Европы, предоставленных по результатам пятого раунда взаимной оценки Украины в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, который утвержден на 55-м пленарном заседании MONEYVAL.

Кроме того, законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, в частности, в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства, Кодекс об административных правонарушениях и ряд законов.

Закон вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования.

Напомним, в декабре Рада повысила порог финмониторинга до 400 тысяч гривен, приняв во втором чтении и в целом законопроект №2179 о предотвращении и противодействия отмывания денег.

В 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен. Ведомство подготовило 934 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.