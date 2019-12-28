Возле Киевского следственного изолятора (Лукьяновское СИЗО) начали собираться люди, которые выступают против освобождения из-под стражи "беркутовцев" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
По состоянию на 22:45 возле ворот изолятора собрались около 150 человек, среди них есть, например, шоумен Сергей Притула.
Напомним, что 28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения "беркутовцам" Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко, Павлу Аброськину с содержания под стражей на личное обязательство. Аналогичную меру пресечения избрали находившимся под домашним арестом Сергею Тамтуре и Александру Маринченко.
Все они внесены в список на обмен.
Их судят за превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Евромайдана.