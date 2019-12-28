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Кабмин одобрил мировое соглашение с "Газпромом"

Украина отказывается от штрафа $7,4 млрд в антимонопольном деле.

Кабмин одобрил мировое соглашение с "Газпромом"
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров согласовал подписание мирового соглашения с российским "Газпромом" в рамках договоренностей о продлении транзита газа. Соглашение касается отказа Украины от штрафа на 7,4 миллиарда долларов в антимонопольном деле.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте Кабмина.

"Одобрить проект Мирового соглашения по иску публичного акционерного общества "Газпром" к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), дело ПТС № 2019-10", - говорится в документе.

На подписание мирового соглашения уполномочен министр юстиции Денис Малюська.

Отмечается, что речь идет об отказе Украины от штрафов, наложенных на "Газпром" Антимонопольным комитетом Украины. Общий размер штрафов составляет около 7,4 миллиарда долларов.

Отказ от этого штрафа является одним из условий заключения нового контракта на транзит газа по территории Украины.

Напомним, вчера "Газпром" выплатил Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, который стал на сторону "Нафтогаза" в транзитном споре. Украинская сторона подтвердила погашение долга, а президент Владимир Зеленский назвал это очередной победой.

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