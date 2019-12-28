ГПУ: суд над "беркутовцами" продолжится, при необходимости - заочно

Генеральная прокуратура заявила, что изменение меры пресечения пятерым "беркутовцам" на личное обязательство не означает прекращение суда над ними.
Об этом говорится на сайте ГПУ.
"Судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда. В случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, что обвиняемые скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск. После объявления обвиняемых в межгосударственный и / или международный розыск может быть принято решение о проведении заочного уголовного производства", - сказано в заявлении.
Напомним, что 28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения "беркутовцам" Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко, Павлу Аброськину с содержания под стражей на личное обязательство. Аналогичную меру пресечения избрали находившимся под домашним арестом Сергею Тамтуре и Александру Маринченко.
Все они внесены в список на обмен.
Их судят за превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Евромайдана.
Процесс над беркутовцами был близок к стадии дебатов, его финал прогнозировали на 2020 год. Состоялось больше 200 результативных заседаний, каждое длилось от 2 до 6 часов. Это самое важное и прогрессивное дело из всех "майдановских" дел. В нем больше 200 потерпевших.