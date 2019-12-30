Большинство украинцев намерены оставаться дома в новогоднюю ночь

Большинство украинцев (67%) намерены оставаться в новогоднюю ночь дома. Об этом свидетельствует опрос, проведенный фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно ему, еще 16,5% украинцев встретят Новый год в гостях, у друзей или родственников, 6,3% опрошенных еще не решили как проведут новогоднюю ночь. 3,4% украинцев будут праздновать в одиночестве, перед телевизором. Чуть меньше – 2,6% опрошенных – в публичном заведении.

0,6% респондентов проведут новогоднюю ночь в путешествии по Украине и столько же - за границей. 0,5% опрошенных сказали, что будут в новогоднюю ночь "в кругу интернета". Другие варианты ответов назвали 0,4% украинцев.

Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, но данным исследования, проведенного 13−18 декабря фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, 45,9% украинцев считают Владимира Зеленского политиком года.

Данные опроса свидетельствуют, что на втором месте пятый президент Украины Петр Порошенко с результатом 7,5%. Далее украинцы назвали лидера партии Батькивщина Юлию Тимошенко (3,3%), спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова (2,8%), лидера партии Оппозиционная платформа — За жизнь Юрия Бойко (2,7%).