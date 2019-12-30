Дорогу от Станицы Луганской до Северодонецка отремонтируют в следующем году, - советник премьера Голик

Уже пройдены все необходимые формальные процедуры, а также объявлен тендер.

По ремонту дороги Станица Луганская - Северодонецк уже пройдены необходимые формальные процедуры, в частности, объявлен тендер на выполнение работ, которые должны быть начаты и закончены в следующем году.

Об этом сообщил в фейсбуке советник премьер-министра Юрий Голик.

"Документы собраны. Экспертиза пройдена. Документация составлена. Тендер в ProZorro объявлен", - написал Голик.

Данная дорога, по мнению советника премьера, не просто улучшит качество сообщения между населенными пунктами Донбасса, она также положительно скажется на имидже Украины в целом.

"Важная дорога. Выезжая с временно оккупированной территории, люди видят разбитую инфраструктуру и дороги в ямах. А должны видеть идеальные дороги и развитие", - отметил советник премьера.

О необходимости ремонта дороги между Станицей Луганской и Северодонецком в конце ноября также заявлял президент Владимир Зеленский во время открытия моста на линии разграничения.

"Задача сделать эту дорогу всю в следующем году. Быстро", - добавил Голик.

Напомним, это уже не первый объект дорожной инфраструктуры, который будет курировать советник премьер-министра. Ранее сообщалось о том, что 130 километров трассы Запорожье-Мариуполь были построены в рекордные для Украины сроки: асфальтные работы были выполнены всего за 68 дней, а целиком трасса была готова менее чем за три месяца.

Курировал данный объект также Голик.