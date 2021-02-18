У Зеленського обговорили оновлення Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Під час наради також йшлося про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції, напрямків зовнішньої політики України, а також виконання та оновлення угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

“Україна – авторитетний і відповідальний член міжнародної спільноти, робить вагомий внесок у забезпечення глобальної та регіональної безпеки і стабільності, активно залучається до протидії новітнім викликам і загрозам”, - сказав Зеленський.

На нараді йшлося, зокрема, про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, її оновлення, а також про інтеграцію у ринки ЄС і Єдиний цифровий ринок Євросоюзу, повідомляється на сайті.

Серед цілей – євроінтеграція та досягнення основних критеріїв щодо набуття повноправного членства в НАТО, синхронізація з європейським Зеленим курсом.

Також на зустрічі йшлося про формування і просування позитивного іміджу України у світі як вагомої частини зовнішньої політики держави.

Крім того, обговорювалося забезпечення міжнародної підтримки України у відновленні територіальної цілісності.

Нагадаємо, в Офісі президента вважають, що відносини України з ЄС на сьогодні перебувають на одній з найвищих точок за всю історію.