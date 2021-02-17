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Мінкульт погодив будівництво меморіальної синагоги у Бабиному Ярі

Синагога є "арт-об'єктом" і будується приватним Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр".

Міністерство культури погодило будівництво меморіальної синагоги на території Бабиного Яру.

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю LB.ua.

"Це арт-об'єкт. Так, ми дали погодження. Він буде знаходитись біля Менори на території заповідника "Бабин Яр". Були проведені дослідження: якщо там колись і існували межі якогось кладовища, то воно було зачинено ще в 30-ті роки. Всі експертизи це підтверджують", – додає він.

Ткаченко підкреслює, що конструкція, яку пропонують поставити – "достаточно легка, це і будівництвом складно назвати. До того ж, там давно існує церква".

Меморіальна синагога – проєкт Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", який є приватним і фінансується українськими, російськими та американськими донорами. Як повідомляється на сайті Центру, її відкриття планується 8 квітня, до Дня Катастрофи і героїзму європейського єврейства (Йом га-Шоа).

Проєкт Меморіальної синагоги біля Менори у Бабиному Ярі
Фото: babynyar.org
Проєкт Меморіальної синагоги біля Менори у Бабиному Ярі

"Арт-об’єкт буде створено у вигляді символічної меморіальної синагоги, яка подібно до книги буде відкриватися і закриватися за допомогою механізмів. Автором виступив всесвітньо відомий архітектор Мануель Герц, який спроєктував унікальну синагогу в Майнці, професор Базельського університету.Конструкція буде зроблена з амбарного дуба 200-300-річної давнини з різних куточків України. Всередині вона буде розписана візерунками і текстами молитв, якими прикрашали старовинні синагоги на Західній Україні і які були знищені нацистами під час Другої світової війни.

Об'єкт буде зведений без фундаменту на невеликій ділянці за пам'ятником Менора біля схилу яру, де євреї традиційно збираються, щоб вшанувати пам'ять своїх близьких, які загинули в Бабиному Яру", – повідомляється на сайті.Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики підписало меморандум про співпрацю з Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр". Натомість проєкти та концепція Меморіального центру, художнім керівником якого є російський режисер Ілля Хржановський, широко критикуються частиною гуманітарної спільноти – вченими, культурними менеджерами, інтелектуалами. Міністр культури в нашому інтерв'ю заявив, що не бачить ризиків в цьому проєкті і вважає його "обдуманим та осмисленим".

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