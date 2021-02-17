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Другу чергу Музею Голодомору відкриють до Дня незалежності

Нова будівля музею має буде готова прийняти експозицію до 24 серпня.

Другу чергу Музею Голодомору відкриють до Дня незалежності
Друга черга Музею Голодомору, візуалізація. Бюджет будівництва – 1,4 млрд грн
Фото: Nizio Design International

Друга черга Національного музею Голодомору-геноциду має бути завершена до 30-річчя незалежності.

Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

До 24 серпня музей буде готовий до того, щоб прийняти експозицію. "Цей довгобуд нарешті буде завершено", – пообіцяв міністр.

Головною причиною того, що музей так довго будували, Ткаченко назвав "середньострокову програму, бачення того, що для нас є пріоритетом", натякаючи на те, що культура довгий час таким пріоритетом не була і в цій сфері не відбувалось планування фінансування на три роки.

"Таких програм кілька. Під кожну є конкретні кроки з конкретними планами з фінансування, – додає міністр. – Ці програми обговорюються з депутатами, і має бути затверджена єдина програма на три роки наперед за кожним напрямком, вона забезпечить унікальне для цієї країни слово "сталість".

Нагадаємо, будівництво другої черги Національного музею Голодомору-геноциду коштує 1,3 млрд грн. Проєктом, було передбачено створити цілісний комплекс, посаджений на композиційну вісь, що об'єднує 1-шу та 2-гу черги з виходом до транспортної магістралі і перспективою виходу до станції метро "Дніпро".

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