Другу чергу Музею Голодомору відкриють до Дня незалежності

Друга черга Національного музею Голодомору-геноциду має бути завершена до 30-річчя незалежності.

Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

До 24 серпня музей буде готовий до того, щоб прийняти експозицію. "Цей довгобуд нарешті буде завершено", – пообіцяв міністр.

Головною причиною того, що музей так довго будували, Ткаченко назвав "середньострокову програму, бачення того, що для нас є пріоритетом", натякаючи на те, що культура довгий час таким пріоритетом не була і в цій сфері не відбувалось планування фінансування на три роки.

"Таких програм кілька. Під кожну є конкретні кроки з конкретними планами з фінансування, – додає міністр. – Ці програми обговорюються з депутатами, і має бути затверджена єдина програма на три роки наперед за кожним напрямком, вона забезпечить унікальне для цієї країни слово "сталість".

Нагадаємо, будівництво другої черги Національного музею Голодомору-геноциду коштує 1,3 млрд грн. Проєктом, було передбачено створити цілісний комплекс, посаджений на композиційну вісь, що об'єднує 1-шу та 2-гу черги з виходом до транспортної магістралі і перспективою виходу до станції метро "Дніпро".