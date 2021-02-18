Українські колекціонери подарували французькому Центру Помпіду роботи українських художників

Дарителі розраховують на проведення масштабної виставки українського мистецтва в Центрі.

Українські колекціонери з Клубу колекціонерів подарували роботи українських художників Центру Помпіду.

Про це повідомляється у прес-релізі Музею Харківської школи фотографії, який також виступив одним з дарителів.

Перемовини з інституцією велися два роки. Серед дарителів українського мистецтва Центру – Український клуб колекціонерів сучасного мистецтва, Колекція Гриньових, Музей Харківської школи фотографії (MOKSOP), Тетяна та Євгеній Павлови, Зенко Афтаназів, Леонід Комський, Семен Кантор, Юрій Когутяк, Андрій Адамовський, Вадим Мороховський, Євгеній Деменюк, Тетяна Осадча, Володимир Шпільфогель.

Більше 130 робіт, переданих в колекцію Центру – фотографії, які представляють зріз Харківської школи фотографії 1970-х – 2010-х рр., подаровані Колекцією Бориса та Тетяни Гриньових та Музеєм Харківської школи фотографії.

Як повідомляє музей, "до постійної колекції Центру Помпіду включені твори таких харківських авторів як Віктор та Сергій Кочетови, Олег Мальований, Євгеній Павлов, Роман Пятковка, Юрій Рупін, Сергій Солонський, Олександр Супрун та група «Шило» (Сергій Лебединський, Владислав Краснощок, Вадим Трикоз)".

У повідомленні йдеться про те, що "подаровані роботи будуть представлені на масштабній виставці сучасного українського мистецтва в Центрі Жоржа Помпіду, що запланована на цей рік". "Ми переконані, що таке визнання з боку міжнародних фахівців не лише стане позитивним прецедентом української культурної дипломатії, але й сприятиме подальшому формування виваженої внутрішньої культурної політики", – додається у прес-релізі.

Центр Помпіду – провідна мистецька інституція Франції. Відкрита з 1977 року, створена за ініціативою французького президента Жоржа Помпіду.

Нагадаємо, в Україні тривають обговорення щодо створення Музею сучасного мистецтва. Серед останніх пропозицій – відкрити його у Гостиному дворі – таку ідею озвучив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.